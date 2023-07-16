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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
17 липня 2023, 16:28

Є загиблі та поранені від удару росіян по Білопіллю – Сумська ОВА

За інформацією, яка надійшла з Телеграм-каналу Сумської ОВА, сьогодні вдень було зафіксовано артилерійський обстріл у напрямку міста Білопілля на Сумщині. Це призвело до руйнування адміністративного приміщення та, на жаль, є загиблі та поранені. Кількість постраждалих поки не уточнюється.

Представники Сумської ОВА висловили співчуття родинам загиблих і повідомили, що пораненим надається оперативна медична допомога.

Раніше, протягом минулої ночі та вранці 17 липня, ворог дев'ять разів обстрілював прикордоння на Сумщині, але тоді обійшлося без жертв та руйнувань.

Джерело: "Сумська ОВА"
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