Є загиблі та поранені від удару росіян по Білопіллю – Сумська ОВА

17 липня 2023, 16:28

За інформацією, яка надійшла з Телеграм-каналу Сумської ОВА, сьогодні вдень було зафіксовано артилерійський обстріл у напрямку міста Білопілля на Сумщині. Це призвело до руйнування адміністративного приміщення та, на жаль, є загиблі та поранені. Кількість постраждалих поки не уточнюється.

Представники Сумської ОВА висловили співчуття родинам загиблих і повідомили, що пораненим надається оперативна медична допомога.

Раніше, протягом минулої ночі та вранці 17 липня, ворог дев'ять разів обстрілював прикордоння на Сумщині, але тоді обійшлося без жертв та руйнувань.