На ТОТ Донеччини скасували «комендантську годину» через події в Криму

17 липня 2023, 16:41

За інформацією радника мера Маріуполя, Петра Андрющенка, з посиланням на "очільника днр" деніса пушиліна (не плутать літери!), комендантську годину на тимчасово окупованій Донеччині скасували після ранкового удару по Керченському мосту.

Згідно з окупаційною владою, ці заходи вжито з метою розвантаження контрольно-пропускних пунктів на "адміністративному кордоні".

За новими дерективами окупантів, росіяни тепер можуть продовжувати незаконно перетинати кордон і потрапляти до Криму через новоокуповані території України, зокрема маршрутом "Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь".

На стаціонарних постах, так званої,"дпс" та в "інспекторів нарядів дпс" водії, які все-таки вирішили продовжити поїздку до тимчасово окупованого Криму, матимуть можливість отримати інформацію про маршрут руху до Кримського півострова, місця зупинки та стоянки, об'єкти придорожнього сервісу та АЗС. Крім того, волонтери будуть надавати путівникам воду та медичну допомогу під час їхньої подорожі до окупованої території України.