17 липня 2023, 16:54

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо дії Чорноморського зернового коридору після припинення участі росії.

В інтерв’ю африканським журналістам, глава держави наголосив на важливості продовження роботи коридору без участі рф. Він зазначив, що відповідні компанії, власники кораблів, висловили готовність до постачання зерна, якщо Україна дозволить, а Туреччина буде продовжувати пропускати.

Президент нагадав, що було дві угоди: одна між Україною, Туреччиною та ООН, а інша – між росією, Туреччиною та ООН. Зеленський підкреслив, що рішення росії про припинення участі означає порушення їхніх домовленостей з Генсеком ООН та президентом Туреччини, а не з Україною.

Зеленський наказав Міністерству закордонних справ підготувати офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй та Туреччини, з метою отримати від них відповідь щодо готовності продовжувати ініціативу України.

Припинення дії зернової угоди росією, а також відкликання гарантій безпеки у Чорному морі створюють нові виклики для торговельного потоку та цін на пшеницю, що відображається на світових біржах. Проте, Україна заявляє про готовність продовжувати розвиток ініціативи та співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення стабільності зернового ринку.