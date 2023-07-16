На росії чиновникам заборонили корисуватись продукцією Apple

17 липня 2023, 17:40

Згідно з повідомленнями Financial Times, російським чиновникам і державним службовцям було заборонено використовувати продукти Apple, зокрема iPhone, у своїй роботі. Причиною цього рішення є підозри стосовно шпигунської діяльності американської компанії. Згідно з заявою міністерства торгівлі рф, заборона буде поширена на всіх чиновників з понеділка. Крім того, інші установи, зокрема міністерство цифрового розвитку та компанія "ростех", також вже розглядають можливість введення схожих обмежень.

Причиною заборони використання продуктів Apple є занепокоєння кремля та федеральної служби безпеки (фсб) щодо зростання шпигунської діяльності софтверу США проти російських державних установ. Зокрема, співробітники фсб та інші особи, що займають посади в міністерствах, висловили побоювання щодо безпеки використання iPhone у своїх професійних контактах. Це викликало необхідність пошуку альтернативних рішень.

У свою чергу, представник компанії "ростех" підтвердив, що обмеження стосуються всіх пристроїв Apple, але їх використання в особистих цілях залишається дозволеним. Зазначено, що деякі посадові особи висловлюють своє незадоволення з приводу цих обмежень, оскільки це вимагає носити додатковий телефон чи планшет.

Важливо пам'ятати, що внаслідок санкцій та політичних напружень між росією та іншими країнами, деякі західні бренди вийшли з російського ринку. Це призвело до збільшення інтересу до так званого паралельного імпорту, коли продукція ввозиться без згоди правовласників. У світлі цих подій Apple офіційно припинила свою діяльність в Росії на початку березня 2022 року.