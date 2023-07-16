Вибух на Кримському мосту. Зруйновано та пошкоджено

17 липня 2023, 12:30

Уранці 17 липня "голова" окупаційної адміністрації Криму, сергій аксьонов, повідомив про "надзвичайну подію" на Кримському мосту в районі 145-ї опори.

Пізніше російські ЗМІ повідомили про вибухи та можливе пошкодження опори та одного з прольотів мосту, що спричинило зупинку автомобільного та залізничного руху і значні затори перед мостом.

Національний «анти»терористичний комітет рф заявив, що о 3:05 годині 17 липня два українських безпілотних надводних апарати здійснили атаку на міст, внаслідок чого "пошкоджено автодорожню складову".

В заяві також зазначається, що в результаті інциденту загинули двоє дорослих і постраждала одна дитина.

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про тероризм через вибухи на мосту і проводить розслідування для встановлення осіб, причетних до цього злочину.

За інформацією російського телеграм-каналу Mash, можливо, що атаку на Кримський міст здійснили водні дрони, зовні схожі на гідроцикли. В районі інциденту були знайдені уламки "гідроциклів". Припускають, що Збройні Сили України можуть модернізувати гідроцикли до безпілотних апаратів з вибухівкою, які майже повністю занурюються під воду та виходять на поверхню лише на кілька сантиметрів.

За даними російських ЗМІ, внаслідок інциденту на мосту загинули щонайменше двоє людей, а одна особа – нібито дитина – отримала поранення середньої тяжкості. Загиблі та постраждалі перебували в автомобілі, який перетинав міст в момент вибуху.

Згодом, губернатор Бєлгородської області рф, в’ячеслав гладков, підтвердив загибель сімейного подружжя та їх постраждалу дочку.