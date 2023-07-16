17 липня 2023, 12:55

На брифінгу, який відбувся 17 липня, речник кремля, дмитро пєсков, повідомив про припинення чинності зернової угоди. За його словами, причиною цього стало невиконання умов, встановлених росією. пєсков зазначив, що частина угоди, яка стосується саме росії, не була дотримана, що призвело до припинення дії угоди.

Проте, речник кремля наголосив, що москва планує повернутися до реалізації чорноморських домовленостей, якщо умови, встановлені росією, будуть виконані. Він також зазначив, що позиція рф стосовно зернової угоди була висловлена ще до так званого «теракту» на Кримському мосту, тому ці останні події не вплинули на рішення москви.

Варто згадати, що останнє судно, що входило в рамки чорноморської зернової ініціативи, вийшло з порту Одеси 16 липня. На початку місяця у Туреччині були поширені заяви про те, що президент рв, володимир путін, підтримує продовження зернової угоди. Однак пєсков заперечив ці заяви.

Нагадаємо, що росія висуває вимоги щодо отримання більш вигідних умов. Зокрема, москва прагне відновити доступ до міжнародної платіжної системи SWIFT для одного з банків, а також прагне поновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, зняття обмежень на страхування та перестрахування.