Оперативна інформація станом на 17.07.2023 щодо російського вторгнення. Головне

17 липня 2023, 13:06

Оперативна інформація станом на 17.07.2023 щодо російського вторгнення

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🔺Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

🔺Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

🔺Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

🔺На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області.

🔺На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області.

🔺На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки, успіху не мав.

🔺На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення.

🔺Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

🔺Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

🔺Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів.