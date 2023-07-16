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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
17 липня 2023, 13:25

Кремль звинуватив "Києвький режим" у вибуху на керченськом мосту

На прес-конференції речник кремля, дмитро пєсков, заявив, що "київський режим" несе відповідальність за атаку на Кримський міст. За словами пєскова, президент рф володимир путін був поінформован про ситуацію, яка виникла внаслідок підриву мосту. Він також повідомив, що було дано доручення організувати роботу з руху транспорту та відновлення мосту.

"Ми знаємо причини і тих, хто стоїть за цим терористичним актом. Це вимагатиме від нас всіх збільшених зусиль та роботи", - заявив пєсков.

Він додав, що наразі не обговорювалися "якісь інші заходи", але кінцевою метою є досягнення всіх цілей "спеціальної військової операції", яка триватиме.

пєсков звинуватив "київський режим" у проведенні атаки і наголосив, що у кремлі розуміють його підступність.

"Сьогодні ‘київський режим’ забрав життя молодої сім'ї, батьків дівчинки, а саму дівчинку поранено. Це треба висвітлювати, щоб про це знали всі. Це заслуга ‘київського режиму. Ми всі будемо працювати, залишатися настороженими та зосередженими, щоб запобігти повторенню подібних трагедій", - заявив він.

Нагадаємо, що у ніч на 17 липня сталися вибухи на Керченському мосту, в результаті чого пошкоджено дві секції. Двоє людей загинули, а одна особа отримала поранення.

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