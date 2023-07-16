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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
17 липня 2023, 13:44

В Криму "панікі нєт", лише підсокочили ціни на транспортні послуги - РосЗМІ

Згідно інформації, яку поширили користувачі Telegram-каналу КПП Чонгар, жителі та ті, що незаконно перетнули державний кордон Украни тимчасово окупованої АР Крим помітили різке підвищення цін на транспортні послуги внаслідок ранкового вибуху на Керченському мосту.

Вони повідомляють, що місцеві "підприємці" використали цю ситуацію для збагачення, підвищивши ціни на 8-10 разів. Користувачам каналу рекомендується забезпечити собі достатню кількість питної води на дорозі і завантажити офлайн карти.

Крім того, повідомляється, що на території окупованої частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей доступ до мобільного зв'язку можливий лише при наявності сімки «фенікс». Проте, існує варіант придбання її безпосередньо в черзі перед КПП за 2000 рублів, зауважили користувачі.

Також було зазначено, що ситуація з туалетами є непридатною. Безкоштовні туалети на заправках були закриті, пояснюючи це великим напливом людей. Проте, можна домовитися про використання туалету за плату в розмірі 500 рублів, повідомили в повідомленні.

Важливо відзначити, що ці дані отримані від користувачів російського Telegram-каналу, де вказано що це лише «гойда».

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