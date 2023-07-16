В Офісі Президента відреагували на події з Кримським мостом

17 липня 2023, 14:02

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, використання Кримського мосту російськими агресорами у військових цілях призводить до його недовговічності.

У своєму Twitter-повідомленні він зазначив, що будь-які незаконні конструкції, які використовуються для доставки російських інструментів масових вбивств, – є недовговічними, незалежно від причин їх руйнування.

Нагадаємо, що вночі на 17 липня на Керченському мосту стався вибух, який призвів до пошкодження двох секцій. У результаті інциденту загинули двоє людей, а ще одна особа отримала поранення.