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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
17 липня 2023, 14:02

В Офісі Президента відреагували на події з Кримським мостом

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, використання Кримського мосту російськими агресорами у військових цілях призводить до його недовговічності.

У своєму Twitter-повідомленні він зазначив, що будь-які незаконні конструкції, які використовуються для доставки російських інструментів масових вбивств, – є недовговічними, незалежно від причин їх руйнування.

Нагадаємо, що вночі на 17 липня на Керченському мосту стався вибух, який призвів до пошкодження двох секцій. У результаті інциденту загинули двоє людей, а ще одна особа отримала поранення.

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