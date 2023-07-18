Ситуація щодо російського вторгнення на 18.07.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже приблизно 239 тис. осіб, знищено 689 РСЗВ ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 239010 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4119 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8051 (+17) од,
- артилерійських систем – 4542 (+38) од,
- РСЗВ – 689 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 428 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 677 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!