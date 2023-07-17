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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
18 липня 2023, 16:26

В кремлі заговорили про пошуки "альтернативи" зерновій угоді

У вівторок, 18 липня, МЗС рф повідомило про готовність росії запропонувати "альтернативи" зерновій угоді, яка раніше дозволяла Україні експортувати агропродукцію через порти Чорного моря.

Це питання стало предметом телефонної розмови між міністрами закордонних справ росії і Туреччини - сергієм лавровим та Хаканом Фіданом.

За повідомленням МЗС рф, під час розмови обговорювалися альтернативні шляхи поставок зерна країнам, які не залежать від "підривних дій" з боку Києва та його західних партнерів.

П'ять вимог російського шантажу стосовно продовження зернової угоди були перераховані Лавровим, проте жодна з них не була виконана.

Зокрема, у МЗС рф заявили про відкликання гарантій безпеки судноплавства, відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря, згортання морського гуманітарного коридору у зоні угоди та розформування Спільного координаційного центру у Стамбулі.

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