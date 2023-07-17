Західні компоненти «шахедів» - необхідність посилення санкційного тиску проти росії

18 липня 2023, 16:56

Знов російська федерація здійснила нічну атаку на місто Миколаїв за допомогою іранських дронів, які складаються з іноземних компонентів. Цей факт підкреслює необхідність посилення тиску санкцій проти росії. Про це заявив голова Офісу Президента України, Андрій Єрмак.

"На одній з фотографій видно іноземний карбюратор двигуна іранського безпілотного літального апарату, який був задіяний під час нічного удару по Миколаїву. Я висловлюю подяку силам Повітряної оборони, які змогли збити його", - зазначив він.

За словами Єрмака, карбюратор та інші деталі десятків дронів є виробництва країн Заходу та Азії. Часто російські представники стирають серійні номери з іноземних компонентів. Так на іншій фотографії видно деталь із затертим серійним номером.

"росія протягом багатьох років закуповувала іноземні технологічні продукти. Але зараз, коли ці продукти стають знаряддям вбивства, тероризму та геноциду, така практика не може продовжуватися. Ми не можемо закривати очі на це і стверджувати, що санкції вже достатні. Ні, їх недостатньо. Оскільки щодня продовжуються обстріли та нальоти ударних безпілотників", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що якщо у новій генерації дронів і ракет використовуються компоненти з країн Заходу або Азії, то обмежень має бути більше. Компанії-виробники також не повинні приховувати факт, що їхні компоненти використовуються в зброї, яка вбиває людей.

За словами Єрмака, потрібні нові санкційні обмеження, а також ефективне впровадження та контроль. Україна готова надати своїм партнерам рекомендації щодо конкретних обмежень і посилення контролю.

Також варто приєднатися до санкційного тиску разом з країнами Глобального Півдня. Деякі пропозиції України щодо боротьби з реекспортом враховано в 11-му пакеті санкцій Європейського Союзу.

Єрмак закликав до подальшого посилення санкцій, оскільки вартістю цього є людські життя.