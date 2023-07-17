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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
18 липня 2023, 20:04

Уряд схвалив експериментальний план відновлення Каховської ГЕС - Шмигаль

Уряд України схвалив план відновлення Каховської гідроелектростанції (ГЕС), яка була пошкоджена російськими окупантами. Про це повідомив прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль, під час засідання уряду.

Згідно з його словами, уряд затвердив постанову про експериментальний проект з відбудови ГЕС, який передбачає двоетапний підхід:

  • На першому етапі будуть спроектовані всі необхідні інженерні конструкції і підготовлена база для подальшого відновлення.
  • Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де знаходиться гідроелектростанція, і передбачатиме прямі будівельні роботи.

Проектом буде керувати Міністерство економіки, а замовником робіт виступатиме державне підприємство "Укргідроенерго". Рішення про підготовку до відновлення було прийняте після консультацій з експертами та спеціалістами.

Шмигаль підкреслив, що відновлення Каховської ГЕС значно збільшить економічний потенціал України, особливо в аграрній та енергетичній сферах. Цей проект має велике значення для розвитку країни та покращення її енергетичної незалежності.

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