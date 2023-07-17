Уряд схвалив експериментальний план відновлення Каховської ГЕС - Шмигаль

18 липня 2023, 20:04

Уряд України схвалив план відновлення Каховської гідроелектростанції (ГЕС), яка була пошкоджена російськими окупантами. Про це повідомив прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль, під час засідання уряду.

Згідно з його словами, уряд затвердив постанову про експериментальний проект з відбудови ГЕС, який передбачає двоетапний підхід:

На першому етапі будуть спроектовані всі необхідні інженерні конструкції і підготовлена база для подальшого відновлення.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де знаходиться гідроелектростанція, і передбачатиме прямі будівельні роботи.

Проектом буде керувати Міністерство економіки, а замовником робіт виступатиме державне підприємство "Укргідроенерго". Рішення про підготовку до відновлення було прийняте після консультацій з експертами та спеціалістами.

Шмигаль підкреслив, що відновлення Каховської ГЕС значно збільшить економічний потенціал України, особливо в аграрній та енергетичній сферах. Цей проект має велике значення для розвитку країни та покращення її енергетичної незалежності.