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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
18 липня 2023, 20:39

Зеленський підписав внесення змін до статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".

Президент України Володимир Зеленський затвердив закон, який розширює підстави для звільнення деяких громадян з військової служби під час воєнного стану.

Згідно з офіційним веб-сайтом Верховної Ради України, глава держави підтримав внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Зазначені зміни визначають, що особи, яких стосується військова служба, можуть бути звільнені, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення заходів з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Це стосується родичів, таких як чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Зміни в законодавство були підтримані Верховною Радою 3 травня 2023 року.

Джерело: "Верховна Рада України"
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