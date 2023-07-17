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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 липня 2023, 21:22

Кількість жертв ракетного удару росії по місту Умань зросла до 24 осіб

За інформацією голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігора Табурця, кількість жертв ракетного удару російських окупантів по місту Умань Черкаської області зросла до 24 осіб. Одна з постраждалих, 26-річна Ірина Шевченко, померла після двомісячного лікування.

Голова обласної військової адміністрації висловив своє співчуття родині померлої та наголосив, що весь цей час медики боролися за її життя після отриманого осколкового поранення. Ігор Табурець у своєму телеграм-повідомленні написав: "П'ять операцій... та на жаль. Співчуття рідним. Не пробачимо!".

Нагадаємо, що вночі на 28 квітня російська федерація здійснила ракетний удар по місту Умань, в результаті чого було зафіксовано попадання ракети в багатоповерховий житловий будинок і складські приміщення. Внаслідок цієї трагедії загинули 23 особи, з них шестеро були дітьми, а 18 отримали поранення. В зв'язку з цим в Черкаській області було оголошено триденну жалобу.

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