Кількість жертв ракетного удару росії по місту Умань зросла до 24 осіб

18 липня 2023, 21:22

За інформацією голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігора Табурця, кількість жертв ракетного удару російських окупантів по місту Умань Черкаської області зросла до 24 осіб. Одна з постраждалих, 26-річна Ірина Шевченко, померла після двомісячного лікування.

Голова обласної військової адміністрації висловив своє співчуття родині померлої та наголосив, що весь цей час медики боролися за її життя після отриманого осколкового поранення. Ігор Табурець у своєму телеграм-повідомленні написав: "П'ять операцій... та на жаль. Співчуття рідним. Не пробачимо!".

Нагадаємо, що вночі на 28 квітня російська федерація здійснила ракетний удар по місту Умань, в результаті чого було зафіксовано попадання ракети в багатоповерховий житловий будинок і складські приміщення. Внаслідок цієї трагедії загинули 23 особи, з них шестеро були дітьми, а 18 отримали поранення. В зв'язку з цим в Черкаській області було оголошено триденну жалобу.