Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 липня 2023, 12:46

У ніч на 18 липня 2023 року знищено 38 повітряних цілей

У ніч на 18 липня 2023 року противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами «Калібр» та 36 ударними дронами типу «Shahed».

Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу «шахед», один «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 18.07.2023

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: