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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 липня 2023, 13:03

Окупанти повідомляють про частково відновлений рух по "Керченському мосту"

За інформацією, отриманою від інтернет-видання "Центр журналістських розслідувань", уночі росіяни відновили рух автомобілів Керченським мостом на одній з смуг, яка майже не постраждала від вибуху.

Цю інформацію підтвердили в повідомленні, де зазначено, що "Керченським мостом запущено рух автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала при вибуху". Рух транспорту здійснюється за реверсивною схемою.

За даними звіту, черга автомобілів, які намагаються покинути тимчасово окупований півострів, досягала близько 2 кілометрів.

Вантажний транспорт направляють на поромну переправу, при цьому приблизно 80 вантажівок знаходяться в черзі на переправу у районі російського міста Темрюк. Також було оголошено про запуск додаткових поїздів Керч-Анапа.

Зазначимо, що деякі вантажівки з "непріоритетними вантажами" відправляються "альтернативним шляхом" через тимчасово окупований південь України.

irta-fax
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