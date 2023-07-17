Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
18 липня 2023, 13:24

На росії повідомили про «удари відплати» за «кримський міст»

У відповідь на атаку по не законній надбудові з назвою «Кримський міст», представник міністерства оборони на росії, генерал-лейтенант ігор конашенков, заявив, що росія здійснила "удар відплати" по об'єктах в Україні.

За його словами, удар наносився "високоточною зброєю" по об'єктах, які нібито готувалися до "терористичних актів" проти росії, використовуючи безекіпажні катери, а також місця їх виготовлення на судноремонтному заводі в районі Одеси.

За словами конашенкова, було знищено сховища палива загальним обсягом близько 70 тисяч тонн у районі Миколаєва та Одеси. "Всі заплановані цілі були уражені. Були зафіксовані пожежі та детонація на знищених об'єктах", - зазначив російський теле-генерал.

В ніч на 18 липня росія здійснила атаку на південні регіони України за допомогою дронів та ракет. Українські сили оборони забезпечили знищення всіх 38 ворожих цілей у повітрі. В результаті падіння уламків пошкоджено об'єкти портової інфраструктури в Одесі, а також виникла пожежа на промисловому об'єкті в Миколаєві, яку оперативно було ліквідовано.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: