Зросла кількість жертв від ворожого обстрілу Білопілля на Сумщині

18 липня 2023, 13:36

Кількість жертв артилерійського обстрілу у Білопіллі, Сумського району, зросла до трьох осіб. За інформацією міського голови Юрія Зарка, 61-річна Тетяна Лєбєдєва, яка отримала серйозні поранення, померла в лікарні.

У своєму повідомленні на Facebook, Юрій Зарко сказав: "На жаль, дива не сталося... Від отриманих поранень померла Тетяна Лєбєдєва".

17 липня, вдень, Білопілля було обстріляне з боку росії. Згідно з розповіддю Юрія Зарка в інтерв'ю Суспільному Суми, всі три жінки сиділи на одній лавочці в сквері, коли снаряд зблизька вибухнув у відстані трьох-п'яти метрів від них. В результаті загинули Людмила Приходько і Ніна Дедушко, 76 і 74 роки відповідно. Також один чоловік, який перебував у сквері, отримав серйозні поранення.

Внаслідок обстрілу Білопілля, десятеро людей отримали поранення. Також під обстріл потрапила пожежна частина, шість рятувальників ДСНС були госпіталізовані.

18 липня в Білопіллі та Сумах оголосили день жалоби в пам'ять про загиблих.

Варто зазначити, що Білопілля знаходиться за вісім кілометрів від кордону з росією, а 10 липня Сумська обласна влада оголосила евакуацію людей з п'ятикілометрової прикордонної зони.