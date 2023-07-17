18 липня 2023, 13:57

У вівторок, 18 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що четверта колона найманців російської приватної військової компанії "вагнер" прибула до Білорусі. Згідно з даними групи, колона, складена щонайменше з 80 машин різних модифікацій, рухалася в напрямку Осиповичів та табору в селі Ціль по трасі М5 з Бобруйска. Техніка на машинах має номери лнр/днр.

Колона розтягнулася на п'ять кілометрів і вже під'їжджає до з'їзду на село Ціль, де знаходиться наметовий табір для найманців ПВК "вагнер". За даними групи "Беларускі Гаюн", це вже четверта колона найманців, пов'язаних з євгеном пригожиним, яка прибула до Білорусі.

Раніше з'явилися фотографії наметового табору у Білорусі, який буде використовуватися для розміщення найманців "Вагнер". Будівництво польових таборів розгорнули в Осиповицькому районі.