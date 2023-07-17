18 липня 2023, 14:21

Речник кремля дмитро пєсков попередив, що сторонам, які розглядають продовження зернової угоди без участі росії, необхідно враховувати певні «ризики».

Він зазначив, що якщо буде прийняте рішення про оформлення угоди без участі росії, це повинно бути зроблено з урахуванням цих ризиків.

"Це питання, безумовно, потребує коментаря з боку наших військових, оскільки розмова йде про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без належних гарантій безпеки існують певні ризики", - заявив пєсков.

Він також зазначив, що росія не може оцінити готовність країн брати на себе ці ризики. Коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який вважає рішення рф вийти з зернової угоди безсовісним, пєсков висловив думку, що безсовісною слід вважати позицію європейських держав, окрім позиції пана Гутерріша та ООН. Він наголосив на ролі Гутерріша в укладенні угоди і його зусиллях переконати європейські країни виконати свої зобов'язання.

Речник кремля висловив думку, що слово "безсовісний" абсолютно підходить для опису позиції європейських країн.

У той же час, поки що орезидент рф володимир путін наразі не має наміру спілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо зернової угоди.