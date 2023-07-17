Добровільна евакуація на Сумщині або перепустки - Сумська ОВА

18 липня 2023, 14:37

За повідомленням голови Сумської обласної адміністрації Володимира Артюха, 80% населення у п'ятикілометровій прикордонній зоні Сумщини отримали повідомлення про добровільну евакуацію. Однак кілька тисяч людей відмовилися від переїзду. Відповідну інформацію надав голова Сумської ОВА на брифінгу 18 липня.

Мешканці, які відмовилися від евакуації, зможуть виїжджати та заїжджати у п'ятикілометрову зону лише за наявністю перепусток. Проте людям, які не зареєстровані у місцевих громадах, але проживають у цій зоні, перепустки не будуть видаватися.

Наразі не передбачається примусова евакуація дітей, проте у разі погіршення ситуації можуть бути прийняті інші рішення. Володимир Артюх зазначив, що близько 100 сімей з дітьми дали згоду на виїзд.

Процес евакуації поки не розпочався, оскільки складаються списки охочих у місцевих громадах. Людей з п'ятикілометрової зони планують вивозити потягами відразу, як будуть готові списки тих, хто бажає переїхати.

Ще 10 липня Володимир Артюх оголосив про початок добровільної евакуації населення з п'ятикілометрової прикордонної зони через посилення обстрілів з боку росії та активізацію діяльності ДРГ. За його словами, евакуація стосується близько 20 тисяч людей, що проживають у 15 громадах чотирьох районів Сумщини.

Вже 15 липня розпочав роботу перший евакуаційний потяг Суми - Київ. Він курсуватиме щоденно і буде використовуватися для перевезення евакуйованих осіб.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, людей будуть розміщувати в модульному містечку Вишгородського району Київської області.