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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
19 липня 2023, 10:03

Новий скандал: серіал за 33,6 млн. замовило держпідприємство під час війни

Українці в мережі продовжують дивуватись та обурюватись державним закупівлям на виробництво серіалів.

Нова хвиля невдоволень прийшла на зміну скандалів з «барабанами, сковорідками, овочерізками, конструктором та побутовими очищувачами повітря» для різного рода укриттів.

Так сьогодні, 18 липня, на сайті Prozorro з’явилась нова закупівля UA-2023-07-18-011772-a майже на 34 мільйони гривень.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" вклало договір на 1 послугу з «закупівлі послуги з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець», що включає в себе: написання / адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва»

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023

Джерело: "Електронна система публічних закупівель Prozorro"
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