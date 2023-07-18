19 липня 2023, 10:03 Новий скандал: серіал за 33,6 млн. замовило держпідприємство під час війни Українці в мережі продовжують дивуватись та обурюватись державним закупівлям на виробництво серіалів. Нова хвиля невдоволень прийшла на зміну скандалів з «барабанами, сковорідками, овочерізками, конструктором та побутовими очищувачами повітря» для різного рода укриттів. Так сьогодні, 18 липня, на сайті Prozorro з’явилась нова закупівля UA-2023-07-18-011772-a майже на 34 мільйони гривень. Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" вклало договір на 1 послугу з «закупівлі послуги з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець», що включає в себе: написання / адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва» Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023 Джерело: "Електронна система публічних закупівель Prozorro" irtafax.com