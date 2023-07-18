Ірландія з'ясує як в дронах, що запускає росія, опинились їх компоненти - Лео Варадкар

19 липня 2023, 18:21

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив, що Ірландія розслідує походження деталей ірландського виробництва, які були знайдені у російському дроні-камікадзе, що атакував Миколаїв. Про це Варадкар сказав:

"Ми знаємо про збиття того дрона, ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося."

Прем'єр-міністр підкреслив, що незважаючи на нейтралітет, Ірландія підтримує Україну у війні з росією.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про наявність ірландських деталей у російському дроні, показавши фото карбюратора двигуна з написом "Tillotson. Зроблено в Ірландії". Цей дрон був використаний росіянами під час атаки на Миколаїв у ніч на 18 липня.