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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
19 липня 2023, 18:21

Ірландія з'ясує як в дронах, що запускає росія, опинились їх компоненти - Лео Варадкар

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив, що Ірландія розслідує походження деталей ірландського виробництва, які були знайдені у російському дроні-камікадзе, що атакував Миколаїв. Про це Варадкар сказав:

"Ми знаємо про збиття того дрона, ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося."

Прем'єр-міністр підкреслив, що незважаючи на нейтралітет, Ірландія підтримує Україну у війні з росією.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про наявність ірландських деталей у російському дроні, показавши фото карбюратора двигуна з написом "Tillotson. Зроблено в Ірландії". Цей дрон був використаний росіянами під час атаки на Миколаїв у ніч на 18 липня.

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