Глава Червого хреста в Білорусі публічно зізнався в тому, що є співучасником вивезення дітей з України

19 липня 2023, 18:49

Голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов, під час своєї поїздки на окуповані території на сході України, відкрито заявив, що організація, яку він очолює, бере активну участь у вивезенні дітей з України. Про це повідомляє телеканал "Білорусь 1". За словами Шевцова:

"Білорусь звинуватили у тому, що ми викрадали дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. Білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме – активну участь. Ми дбаємо про дітей, даруємо їм подарунки... Робимо все, щоб діти змогли забути про жах війни. Відпочили та відчули, що є острівець щастя."

Зазначено, що під час поїздки на окуповані території України, Шевцов був помічений у камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста передбачає нейтралітет. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста вже заявили, що вивчають цей інцидент.

Відповідно до реакції українського МЗС на заяву Шевцова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста. Він написав:

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей із окупованих територій України. Усі винні у крадіжці українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності."

30 червня стало відомо, що російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської області 185 українських дітей на "відпочинок" до російської федерації. Зазначається, що їх відправили в дитячий табір у Адигеї.