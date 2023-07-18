Україна отримає нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів від США

19 липня 2023, 21:07

Україна отримає нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, згідно з повідомленням прес-служби Пентагону, опублікованого 19 липня. Ця військова допомога надається в рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

У новому пакеті допомоги для України, наданому від США, включено наступне озброєння та обладнання:

Чотири зенітних ракетних комплекси NASAMS та боєприпаси.

152-мм артилерійські снаряди та обладнання для розмінування.

Ракети з оптичним наведенням (TOW).

Безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade.

Високоточні авіаційні боєприпаси.

Засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби.

150 бензовозів.

115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання.

50 тактичних автомобілів на відновлення обладнання.

Обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней.

Тактичні системи захищеного зв'язку.

Представники Пентагону заявили: "США продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки".

Раніше, під час зустрічі групи Рамштайн, глава Міноборони США Ллойд Остін наголосив, що союзники мають намір зміцнювати бойовий потенціал та підготовку ЗСУ. Він також підкреслив, що Захід зробить все можливе для перемоги України.