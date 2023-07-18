19 липня 2023, 21:25

Канал "ДІМ" вважає призначення 14 мільйонів гривень на створення новорічних серіалів важливим кроком для національної культурної безпеки та боротьби з російською пропагандою. Представники компанії пояснили, що з урахуванням того, що українські глядачі зараз активно споживають російські серіали на YouTube, необхідно надати їм альтернативу. Про це сказано у заяві каналу "ДІМ".

«Станом на сьогодні у першій двадцятці трендів українського сегмента YouTube бачимо комедію "Інтерни" з ненависником України Іваном Охлобистіним у головній ролі, комедію "Гусар" від російського Comedy Club з Гаріком "Бульдогом" Харламовим, кілька класичних мелодрам про складну жіночу долю "простих, добрих і милих" російських красунь, кілька розважальних програм...Таким чином, виробництво актуального українського аудіовізуального контенту різних жанрів для широкої аудиторії під час повномасштабної війни — це не питання "розваги", а питання національної інформаційної та культурної безпеки, надважливе для розвитку креативної незалежності та протидії ворожій пропаганді, а також питання підтримки ментального здоров’я нації», - пояснили в компанії.

"Мультимедійна платформа іномовлення України", що є материнською компанією телеканалів "Дім" та російськомовного UATV, планує реалізувати 53 розважальних проєкти загальною вартістю 150 мільйонів гривень для різних телеканалів. Усі ці проєкти будуть зняті вітчизняними компаніями і виконані українською мовою. Частина проєктів планується випустити вже у цьому році, а решта - у наступному. Проведення тендерів відбудеться поетапно, оскільки деякі договори знаходяться на етапі підписання.

«Усі проєкти-переможці мистецького конкурсу, якого б жанру вони не були — від новорічної комедії до військової драми чи мелодрами, відображають реалії нашого сьогодення і освітлюють різні сторони життя воюючої країни та її громадян і будуть зняті українською мовою. Серіали, фільми, документальні проєкти глядачі побачать в ефірі тих українських телеканалів, які зможуть забезпечити цьому контентові якнайширше охоплення через різні канали трансляції (ефір, кабель супутник, отт-платформи, діджитал тощо)», - сказано у заяві.

Після опублікування тендеру на зйомку двох новорічних комедій, почалися обговорення щодо доцільності виділення державних коштів на розважальний контент в умовах воєнного конфлікту. Згідно з тендером, компанія "Рікі-Тікі-Таві" за 10 млн гривень має зняти чотирьохсерійну комедію з робочою назвою "Санаторій 'Незабудка'", тоді як компанія "Ай К'ю" за 4 млн гривень має зняти двосерійну різдвяну комедію під назвою "Позивний 'Санта'".