Ситуація щодо російського вторгнення на 19.07.2023

За добу Сили оборони знищили 31 артилерійську систему російських загарбників, збили 6 крилатих ракет та 46 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять 239,4 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 239480 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4123 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,
- артилерійських систем – 4573 (+31) од,
- РСЗВ – 689 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 430 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
- крилаті ракети ‒ 1279 (+6),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 683 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!