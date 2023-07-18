Чим рашисти атакували Україну з Чорного моря у ніч на 19 липня 2023 року

19 липня 2023, 13:10

Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина!

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

🚀 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;

🚀 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

🚀 6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

🚀 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

🛬 32 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ ((Краснодарський край).

💥 За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

- 13 крилатих ракет «Калібр»;

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

- 23 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.

✈️ За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

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