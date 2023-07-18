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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
19 липня 2023, 13:30

Нічна атака рф на південь: 13 постраждалих - ОК Південь

За даними Оперативного командування Південь, в результаті масованої атаки з боку рф на південь України, 13 мирних жителів постраждали.

У місті Одеса троє цивільних отримали травми внаслідок падіння ракети Х-59. Крім того, в результаті вибухової хвилі, спричиненої бойовою роботою зі знищення ракет і дронів, декілька багатоквартирних будинків в житлових комплексах міста отримали пошкодження.

Військові підтвердили, що щонайменше шестеро мешканців Одеси, серед яких дев'ятирічний хлопчик, звернулися за медичною допомогою через поранення від уламків скла та інших предметів.

Мер Одеси, Геннадій Труханов, заявив, що місто пережило одну з найжахливіших ночей. Він повідомив про атаку рашистів з використанням різних типів ракет і дронів, яку вважає однією з найбільших з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки зазнали ушкоджень житлові будинки в Пересипському та Київському районах, були вибиті вікна, а також пошкоджено Слобідське кладовище. За попередніми даними, внаслідок атаки немає загиблих.

Також в Одеському районі постраждав співробітник промислового об'єкта, на який було здійснено обстріл.

У Херсоні літня жінка була травмована внаслідок влучання дрона, а в Миколаївській області двоє цивільних отримали поранення через падіння уламків безпілотних літальних апаратів.

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