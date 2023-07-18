Удари по Одесі спрямовані на руйнацію ланцюжків постачання зерна – Офіс Президента

19 липня 2023, 14:35

Голова Одеської ОВА, Олег Кіпер, повідомив, що ціллю нічної атаки росії на Одесу була портова інфраструктура міста. Згідно з його заявою у телеграм-каналі, ракети «Онікс» та Х-22 спрямовувалися на зерновий та олійний термінали, які зазнали пошкоджень, а також резервуари та обладнання для завантаження були уражені.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, заявив, що терористичний акт росії проти Одеси свідчить про їхній намір створити голод та проблеми в країнах Глобального Півдня. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти тих, хто допомагає росіянам обходити санкційні обмеження, а також надання Україні авіації та більш потужних ракет.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, заявив про масований удар по Одесі, який, на його думку, свідчить про ставлення рф до продовольчої безпеки, африканських країн, ООН та глобального голоду. Він підкреслив, що російські удари спрямовані на зернові термінали та інші портові споруди з метою зруйнування можливості експорту українського зерна, та є прямими атаками на цивільну інфраструктуру та населення.

Дарія Зарівна, радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України, зазначила, що заяви росіян про помсту за удар по Кримському мосту не відповідають дійсності. Вона зазначила, що їх авіація була перебазована до моменту заявленого удару, а зброя, яка використовується росіянами, містить компоненти, що виробляються на Заході та в країнах Азії. Зарівна також відзначила, що головна мета рф - створити передумови для голоду в країнах Глобального Півдня та виключити Україну з ланцюжка постачання продовольства.