Повинні арештувати путіна, тому на саміт в ПАР відправили лаврова

19 липня 2023, 17:51

За інформацією, опублікованою на сайті президента Південно-Африканської Республіки, міжнародно розшукуваний президент російської федерації володимир путін не візьме участі в саміті країн, оскільки йому загрожує арешт згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду.

Замість путіна, російську федерацію буде представляти міністр закордонних справ сергій лавров.

Прессекретар кремля дмитро пєсков підтвердив, що путін візьме участь у саміті по відеозв'язку, щоб виконати свої обов'язки.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що арешт путіна означатиме оголошення війни росії, а такий крок суперечить конституції.

Південно-Африканська Республіка наразі проводить консультації з Міжнародним кримінальним судом щодо подальших дій.

Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт путіна було видано 17 березня через його участь у депортації українських дітей на росію. Згідно з принципами МКС, країни, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС, зобов'язані виконувати це рішення. Південно-Африканська Республіка також увійшла в цей список.