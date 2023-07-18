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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
19 липня 2023, 17:51

Повинні арештувати путіна, тому на саміт в ПАР відправили лаврова

За інформацією, опублікованою на сайті президента Південно-Африканської Республіки, міжнародно розшукуваний президент російської федерації володимир путін не візьме участі в саміті країн, оскільки йому загрожує арешт згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду.

Замість путіна, російську федерацію буде представляти міністр закордонних справ сергій лавров.

Прессекретар кремля дмитро пєсков підтвердив, що путін візьме участь у саміті по відеозв'язку, щоб виконати свої обов'язки.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що арешт путіна означатиме оголошення війни росії, а такий крок суперечить конституції.

Південно-Африканська Республіка наразі проводить консультації з Міжнародним кримінальним судом щодо подальших дій.

Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт путіна було видано 17 березня через його участь у депортації українських дітей на росію. Згідно з принципами МКС, країни, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС, зобов'язані виконувати це рішення. Південно-Африканська Республіка також увійшла в цей список.

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