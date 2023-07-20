Ситуація щодо російського вторгнення на 20.07.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже приблизно 240 тис. осіб, збито 1293 крилаті ракети ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 240010 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4129 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8065 (+6) од,
- артилерійських систем – 4592 (+19) од,
- РСЗВ – 692 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 433 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33),
- крилаті ракети ‒ 1293 (+14),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 685 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!