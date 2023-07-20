Судитимуть співробітницю «міністерства внутрішніх справ лнр» з Біловодська

20 липня 2023, 16:02

Прокурори Старобільської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в липні 2022 року жителька смт Біловодськ почала активно співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора.

Вона обійняла посаду «заступника начальника по роботі з особовим складом Біловодського райвідділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ лнр».

Жінка закликає вступати в ряди незаконного правоохоронного органу місцевих жителів та у своїй діяльності дотримується нелегітимних нормативно-правових актів.

Наразі матеріали обвинувачення стосовно колаборантки направлено до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області.

Псевдополіцейській загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.