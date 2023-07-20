Україна дзеркально відповіла на блокаду росії у Чорному морі

20 липня 2023, 16:20

У зв'язку з аналогічним рішенням росії стосовно українських суден, Міністерство оборони України прийняло рішення розглядати всі судна, що прямують у Чорному морі у напрямку російських та окупованих українських портів, як військові цілі. Згідно з офіційним зверненням Міністерства оборони України, ця міра була впроваджена з 21 липня 2023 року.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - зазначається на офіційному сайті відомства.

Також Міністерство оборони України заборонило судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки як небезпечне з 20 липня 2023 року з 05:00. Навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

"Доля крейсера «москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російській агресії на морі. росія відкрито погрожує цивільним суднам та здійснює ракетні обстріли й атаки дронами на цивільну інфраструктуру в мирних містах, чим створює воєнну загрозу на торговельних маршрутах", - сказано у заяві.

Зазначимо, що виходячи із попереднього звернення міноборони рф, починаючи з 20 липня 2023 року, всі судна, які прямують у акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Заступник Міністра закордонних справ України Михайло Подоляк заявив, що російське рішення є "недружелюбним актом", який загрожує нормальному торгівельному обміну та створює загрозу для безпеки судноплавства в Чорному морі.