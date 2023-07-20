20 липня 2023, 16:54

Проведено затримання блогера Олександра Надьожу у місті Одеса 20 липня. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора інформували про цю подію.

За словами представників СБУ, Олександр Надьожа, який раніше працював у співпраці з Кирилом Стремоусовим, є проросійським блогером з Миколаївщини, що протягом тривалого періоду підтримував збройну агресію рф та закликав до захоплення державної влади в Україні.

У зв'язку з його діяльністю, Надьожі було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до Кримінального кодексу України, блогерові загрожує до десяти років ув'язнення.

В ході обшуків місць його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області були знайдені ноутбук та пʼять мобільних телефонів з доказами його підривної діяльності, а також «посадова інструкція інформагентства» Кирила Стремоусова, де раніше працював блогер.

За інформацією СБУ, після захоплення росією частини Миколаївської та Херсонської областей, Олександр Надьожа залишався на підконтрольній Україні території. Він дискредитував українських захисників та закликав громадян до ухилення від призову. Його матеріали підхоплювали російські пропагандисти.

З метою уникнути спостереження, Олександр Надьожа постійно міняв номери телефонів.

До вересня 2022 року, Стремоусов та Надьожа були відомі як антивакцинатори. Після нападу рф, Кирило Стремоусов став колаборантом у Херсонській області. Згодом втратив життя у дорожньо-транспортній пригоді 9 листопада 2022 року. Тому, як відомо, бути колаборантом та підтримувати дії росії – є вкрай небезбечно для життя і здоров’я.