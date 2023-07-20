20 липня 2023, 17:05

У відповідь на публічне зізнання голови Червоного Хреста Білорусі, Дмитра Шевцова, щодо допомоги у депортації українських дітей на росію та його приїзду до окупованих Луганська та Донецька, Міжнародна Федерація Товариства Червоного Хреста опублікувала заяву:

"Надзвичайні обставини цього візиту, зокрема використання символу, пов'язаного з однією зі сторін міжнародного збройного конфлікту в Україні, зачіпають фундаментальні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Візит та пов'язані з ним дії не було узгоджено з іншими компонентами руху, як того вимагають наші внутрішні правила та регламенти."

Також представники організації зв'язалися з білоруським Червоним Хрестом, аби висловити "своє серйозне занепокоєння" та закликати припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому. Водночас, було наголошено, що Дмитро Шевцов не виступає від імені Червоного Хреста або будь-якого іншого компоненту Руху, а його заяви не відображають позиції Міжнародного Червоного Хреста.