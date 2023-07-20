Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
20 липня 2023, 17:05

Червоний Хрест висловив "занепокоєння" з приводу дій голови ЧХ Білорусі

У відповідь на публічне зізнання голови Червоного Хреста Білорусі, Дмитра Шевцова, щодо допомоги у депортації українських дітей на росію та його приїзду до окупованих Луганська та Донецька, Міжнародна Федерація Товариства Червоного Хреста опублікувала заяву:

"Надзвичайні обставини цього візиту, зокрема використання символу, пов'язаного з однією зі сторін міжнародного збройного конфлікту в Україні, зачіпають фундаментальні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Візит та пов'язані з ним дії не було узгоджено з іншими компонентами руху, як того вимагають наші внутрішні правила та регламенти."

Також представники організації зв'язалися з білоруським Червоним Хрестом, аби висловити "своє серйозне занепокоєння" та закликати припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому. Водночас, було наголошено, що Дмитро Шевцов не виступає від імені Червоного Хреста або будь-якого іншого компоненту Руху, а його заяви не відображають позиції Міжнародного Червоного Хреста.

Джерело: "Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: