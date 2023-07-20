Тіла подружжя дістали з-під завалів будинку в Миколаєві

20 липня 2023, 17:51

У Миколаєві з-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки, дружини загиблого чоловіка, якого рятувальники вже витягли з-під руїн раніше. Про це повідомив начальник Національної поліції області Сергій Шайхет.

"Станом на 16:35, на жаль, вже є двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва. Поліція на місці події документує наслідки. З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого рятувальники дістали з-під руїн раніше. Розшукові роботи тривають", - зазначив начальник поліції.

Ситуація сталась внаслідок ракетного удару з боку російських терористів приблизно о 03:03 ночі. Зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку, у результаті чого постраждали 19 осіб.