Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 липня 2023, 17:51

Тіла подружжя дістали з-під завалів будинку в Миколаєві

У Миколаєві з-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки, дружини загиблого чоловіка, якого рятувальники вже витягли з-під руїн раніше. Про це повідомив начальник Національної поліції області Сергій Шайхет.

"Станом на 16:35, на жаль, вже є двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва. Поліція на місці події документує наслідки. З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого рятувальники дістали з-під руїн раніше. Розшукові роботи тривають", - зазначив начальник поліції.

Ситуація сталась внаслідок ракетного удару з боку російських терористів приблизно о 03:03 ночі. Зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку, у результаті чого постраждали 19 осіб.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: