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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Влада
20 липня 2023, 18:43

Створені всі умови, щоб повернути Бахмут – Сирський

Згідно з інтерв'ю генерал-полковника Олександра Сирського виданню ВВС, район Бахмута Донецької області, де відбуваються важкі бої, готовий для повернення під контроль українських сил оборони. Генерал стверджує, що вже створені всі необхідні умови для цього, але такий успіх може бути досягнутий за умови мінімізації втрат.

"На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами", - заявив генерал-полковник Олександр Сирський.

Генерал порівняв розташування російських військ навколо Бахмута з луком, щодо їх концентрації на цій території. Він вважає, що позицію противника, на даний момент, можна назвати напівоточенням, і це створює сприятливі умови для взяття міста під контроль.

"Ну, цим просто не можна не скористатися", - додав він.

Сирський не зміг точно відповісти на питання, скільки часу займе відвоювання Бахмуту, але він заявив, що буде прагнути зробити це якнайшвидше.

"Наш народ чекає від нас перемог. Різних перемог, символічних перемог", - пояснив військовий.

Джерело: "ВВС"
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