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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
20 липня 2023, 20:43

США впровадили нові санкції проти російських банків, промисловості та фізосіб

США впровадили нові санкції проти російських банків, промислових підприємств та фізичних осіб з рф. Ця інформація була офіційно опублікована на сайті Міністерства фінансів США.

Серед банків, які стали об'єктом санкцій, вказано "Тінькофф банк", а також банки "Солідарність" та "Юністрім". Крім того, санкції поширили на Климовський спеціалізований патронний завод, Казанський Державний Казенний Пороховий Завод, Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе, АТ "Курганприлад" і Центр лазерних систем і комплексів "Астрофізика".

Фізичні особи з рф, що зазначені в санкційному списку, включають:

  • Рим Ен Хьок, громадянин росії і громадянин КНДР, який пов'язаний із ватажком ПВК "вагнер" євгеном пригожиним.
  • василь осьмаков - перший заступник голови мінпромторгу рф.
  • олексій херсонцев - заступник міністра економічного розвитку рф.
  • володимир лепін - гендиректор концерну "Калашников".
  • павло снікарс - заступник міністра енергетики рф.
  • павло сорокін - перший заступник голови міненерго рф.
  • ілля торосов - перший заступник міністра економічного розвитку рф.
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