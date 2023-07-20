США впровадили нові санкції проти російських банків, промисловості та фізосіб

20 липня 2023, 20:43

США впровадили нові санкції проти російських банків, промислових підприємств та фізичних осіб з рф. Ця інформація була офіційно опублікована на сайті Міністерства фінансів США.

Серед банків, які стали об'єктом санкцій, вказано "Тінькофф банк", а також банки "Солідарність" та "Юністрім". Крім того, санкції поширили на Климовський спеціалізований патронний завод, Казанський Державний Казенний Пороховий Завод, Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе, АТ "Курганприлад" і Центр лазерних систем і комплексів "Астрофізика".

Фізичні особи з рф, що зазначені в санкційному списку, включають: