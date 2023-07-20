США впровадили нові санкції проти російських банків, промисловості та фізосіб

США впровадили нові санкції проти російських банків, промислових підприємств та фізичних осіб з рф. Ця інформація була офіційно опублікована на сайті Міністерства фінансів США.
Серед банків, які стали об'єктом санкцій, вказано "Тінькофф банк", а також банки "Солідарність" та "Юністрім". Крім того, санкції поширили на Климовський спеціалізований патронний завод, Казанський Державний Казенний Пороховий Завод, Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе, АТ "Курганприлад" і Центр лазерних систем і комплексів "Астрофізика".
Фізичні особи з рф, що зазначені в санкційному списку, включають:
- Рим Ен Хьок, громадянин росії і громадянин КНДР, який пов'язаний із ватажком ПВК "вагнер" євгеном пригожиним.
- василь осьмаков - перший заступник голови мінпромторгу рф.
- олексій херсонцев - заступник міністра економічного розвитку рф.
- володимир лепін - гендиректор концерну "Калашников".
- павло снікарс - заступник міністра енергетики рф.
- павло сорокін - перший заступник голови міненерго рф.
- ілля торосов - перший заступник міністра економічного розвитку рф.