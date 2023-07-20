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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 липня 2023, 12:28

Під ударом російських ракет порти, причали, житлові будинки і торгові мережі

Уночі 20 липня 2023 року окупанти знову атакують південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

🚀 7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

🚀 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

🚀 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

🚀 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

🛬 19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

💥 В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
  • 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;
  • 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

✈️За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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