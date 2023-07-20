20 липня 2023, 12:28 Під ударом російських ракет порти, причали, житлові будинки і торгові мережі Уночі 20 липня 2023 року окупанти знову атакують південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе: 🚀 7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим); 🚀 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 🚀 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 🚀 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим); 🛬 19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ). 💥 В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей: 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;

13 ударних дронів «Shahed-136/131». ✈️За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 20.07.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com