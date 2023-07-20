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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 липня 2023, 12:44

Окупанти не відновили рух "Кримським мостом" - Гуменюк

Повноцінного відновлення руху транспорту Кримським мостом поки не відбулося, повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, під час участі в телемарафоні.

"Але все ж таки вони намагаються тримати гарну міну при поганій грі й потроху запускають легкові автівки по напрямку Кримського мосту", - зазначила вона.

Під час телемарафону представниця Оперативного командування Південь також відповідала на запитання стосовно ситуації в Чорному морі та кількості ворожих кораблів на бойовому чергуванні. За її словами, підводний човен, який використовувався під час нічної атаки на південь України, найімовірніше буде направлений до пункту базування для поповнення запасів або ж відбудеться ротація ракетоносіїв.

Гуменюк також повідомила, що за минулу добу на південному напрямку вдалося знищити щонайменше 35 російських загарбників та 11 одиниць ворожої техніки, зокрема комплекс відеоспостереження та великокаліберні гармати, а також склад боєприпасів окупантів.

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