20 липня 2023, 12:53

Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, повідомила, що з законопроєкту про впровадження англійської мови в Україні була прибрана вимога демонструвати фільми без дубляжу.

Вона зазначила, що після консультацій з громадським суспільством та експертами, комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт у першому читанні, а остаточне рішення буде прийняте після дискусій до другого читання.

Відповідно до законопроєкту №9432, який був зареєстрований президентом Володимиром Зеленським, впровадження англійської мови в Україні передбачало демонстрацію іноземних англомовних фільмів з українськими субтитрами.

Даний законопроєкт визначає категорії посад, кандидати на які повинні володіти англійською, а також передбачає впровадження англійської мови в роботу органів державної влади, медичних працівників, музеїв, транспорту та інших сфер громадського життя.

Тепер цей законопроєкт буде представлений до сесійної зали у оновленій версії, а питання про перехідний період, за який англійську мову мають опанувати чиновники та інші категорії, буде обговорюватися пізніше.

Таким чином, оновлений законопроєкт не містить вимоги дублювати фільми, і наразі документ проходить стадію розгляду у Верховній Раді.