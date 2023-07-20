Президент про чергову нічну атаку на Одесу та Миколаїв

20 липня 2023, 13:20

Президент України Володимир Зеленський висловив своє співчуття та підтримку українському народу, який продовжує переживати агресію з боку росії. У своєму Facebook-пості він зазначив, що російські терористи не здаються у своїх намаганнях зруйнувати життя мирних міст, таких як Одеса та Миколаїв.

"На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", – заявив Зеленський.

Президент висловив подяку всім, хто бореться за безпеку та захищає українські міста, небо і народ. Він підкреслив, що цей ворожий час доведеться пережити разом, об'єднавшись і діючи разом.

"Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам... усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя!", – додав президент.