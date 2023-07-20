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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
20 липня 2023, 13:20

Президент про чергову нічну атаку на Одесу та Миколаїв

Президент України Володимир Зеленський висловив своє співчуття та підтримку українському народу, який продовжує переживати агресію з боку росії. У своєму Facebook-пості він зазначив, що російські терористи не здаються у своїх намаганнях зруйнувати життя мирних міст, таких як Одеса та Миколаїв.

"На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", – заявив Зеленський.

Президент висловив подяку всім, хто бореться за безпеку та захищає українські міста, небо і народ. Він підкреслив, що цей ворожий час доведеться пережити разом, об'єднавшись і діючи разом.

"Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам... усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя!", – додав президент.


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