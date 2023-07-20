Внаслідок нічних атак росії на Одесу постраждала будівля консульства Китаю

Внаслідок нічних атак російського агресора на Україну, постраждав генеральний консульський офіс Китайської Народної Республіки в Одесі. Інформацію про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації, Олег Кіпер.
"Агресор навмисне атакує портову інфраструктуру, – постраждали адміністративні та житлові будівлі, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це свідчить про те, що ворог не має жодних меж у своїх діях", - заявив Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.
Фотографії розбитих вікон будівлі китайського консульства були опубліковані головою Одеської ОВА.
Представник Міністерства закордонних справ України, Олег Ніколенко, у своєму фейсбуці зазначив, що, на щастя, відомостей про постраждалих людей у дипломатичній будівлі немає.
"МЗС України знаходиться в контакті з посольством Китайської Народної Республіки з метою з'ясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги", - заявив представник МЗС України.
Він також наголосив, що будівля генерального консульства Китаю знаходиться в самому центрі Одеси і перебуває у власності Китайської Народної Республіки.
Російські атаки на південь України, Одесу та Миколаїв, тривають третю ніч поспіль. Удари були здійснені крилатими ракетами та ударними дронами, зокрема, ракетами типу Х-22 та "Онікс".
Ціллю російських атак знову стали порти зернової угоди. Загинув 21-річний охоронець цивільної будівлі в Одесі, ще одна людина загинула внаслідок атаки в Миколаєві. В Одесі постраждало 8 осіб, а внаслідок пошкодження трьохповерхового будинку в Миколаєві постраждало 19 осіб.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що знищене росіянами зерно було призначене для Китаю.