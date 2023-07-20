Як служба зайнятості підтримує роботодавців? - Луганський ОЦЗ

Служба зайнятості цьогоріч реалізує низку програм, спрямованих на створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвиток бізнесу та забезпечення ефективної зайнятості населення. Зокрема шляхом надання фінансової підтримки роботодавцям:
компенсація витрат при працевлаштуванні зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених 👉 детальніше
компенсація витрат на заробітну плату при працевлаштуванні ВПО під час воєнного стану 👉 детальніше
компенсація за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних 👉 детальніше
компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця 👉 детальніше
виплата допомоги по частковому безробіттю 👉 детальніше
видача ваучерів на навчання 👉 детальніше
мікрогранти на створення або розвиток власної справи 👉 детальніше
За детальною інформацією щодо послуг служби зайнятості можна звернутися за номерами гарячих ліній 098-875-48-95, 099-491-20-86
Надаємо підтримку з питань зайнятості:
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- вайбер-канал:
- відділ рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців.