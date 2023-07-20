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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
20 липня 2023, 15:54

Як служба зайнятості підтримує роботодавців? - Луганський ОЦЗ

Служба зайнятості цьогоріч реалізує низку програм, спрямованих на створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвиток бізнесу та забезпечення ефективної зайнятості населення. Зокрема шляхом надання фінансової підтримки роботодавцям:

✅компенсація витрат при працевлаштуванні зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених 👉 детальніше

✅компенсація витрат на заробітну плату при працевлаштуванні ВПО під час воєнного стану 👉 детальніше

✅компенсація за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних 👉 детальніше

✅компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця 👉 детальніше

✅виплата допомоги по частковому безробіттю 👉 детальніше

✅видача ваучерів на навчання 👉 детальніше

✅мікрогранти на створення або розвиток власної справи 👉 детальніше

За детальною інформацією щодо послуг служби зайнятості можна звернутися за номерами гарячих ліній 098-875-48-95, 099-491-20-86

Надаємо підтримку з питань зайнятості:
телеграм-канал: 
вайбер-канал: 
відділ рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців.

Джерело: "Луганський ОЦЗ"
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