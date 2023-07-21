Ситуація щодо російського вторгнення на 21.07.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже понад 240,6 тис. осіб, знищено більше 4600 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 240690 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4133 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8080 (+15) од,
- артилерійських систем – 4610 (+18) од,
- РСЗВ – 692 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 440 (+7) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1298 (+5),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 686 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!