На Донеччині загинули двоє дітей під час ворожого обстрілу - Донецька ОВА

21 липня 2023, 17:53

Село Дружба в Донецькій області опинилося під обстрілом російських агресорів, і на жаль, ця трагедія призвела до загибелі двох невинних дітей. Про це повідомив керівник Донецької обласної адміністрації, Павло Кириленко, в п'ятницю, 21 липня.

За словами Кириленка, обстріл села стався приблизно о третій годині дня, коли ворожа артилерія обстріляла мирний населений пункт. Один із снарядів потрапив на подвір'я, де знаходилися двоє дітей - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.

"Це брат і сестра. На жаль, вони отримали поранення, які були несумісні з життям", - розповів Кириленко і також зазначив, що під час обстрілу у тому ж селищі була поранена літня жінка, яку терміново госпіталізували.

У додаток до цього, Павло Кириленко опублікував відео з Костянтинівки, де внаслідок обстрілу вчора загинуло подружжя.