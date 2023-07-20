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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
21 липня 2023, 19:56

На росії затримано поплічника Гіркіна - Павла Губарєва

На росії здійснили затримання колишнього чиновника самопроголошеної "днр" на ім'я павло губарєв. Про це повідомили на сторінці російського терориста ігоря гіркіна-стрелкова.

павло губарєв відзначався своєю критикою російського військового керівництва в минулому.

Затримання сталося, коли він з'явився під будівлею суду, де оголошували вирок самому ігорю гіркіну-стрелкову. Відомо, що обидва вони належать до "клубу розгніваних патріотів", що є організацією, яка об'єднує начебто "патріотів", незадоволених ходом подій на Сході України.

павло губарєв, який є колаборантом з міста Сєвєродонецька, активно брав участь у проросійських заходах в Україні у 2014 році та відзначався як один з керівників терористичного угруповання "новоросія".

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