21 липня 2023, 19:56

На росії здійснили затримання колишнього чиновника самопроголошеної "днр" на ім'я павло губарєв. Про це повідомили на сторінці російського терориста ігоря гіркіна-стрелкова.

павло губарєв відзначався своєю критикою російського військового керівництва в минулому.

Затримання сталося, коли він з'явився під будівлею суду, де оголошували вирок самому ігорю гіркіну-стрелкову. Відомо, що обидва вони належать до "клубу розгніваних патріотів", що є організацією, яка об'єднує начебто "патріотів", незадоволених ходом подій на Сході України.

павло губарєв, який є колаборантом з міста Сєвєродонецька, активно брав участь у проросійських заходах в Україні у 2014 році та відзначався як один з керівників терористичного угруповання "новоросія".